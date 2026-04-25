生活関連用品の企画・開発・販売を行うドウシシャ（大阪市中央区）が、電動ふくらはぎケアやキッチン用品などで人気の「ゴリラ」シリーズの健康サンダル「ゴリラの裸足（はだし）」を4月下旬に新発売します。【画像】何色を選ぶ？ミントグリーンも絶妙カラー！全カラーも見る！同社によると、夏場は若年層を中心に「リカバリーサンダル」などの健康志向のサンダルがSNSを中心に話題となり、気軽に履ける機能性サンダルの需