2026年4月24日、AmazonがAWS GravitonをMetaに供給する契約を締結したと発表しました。この契約により、Metaは世界最大級のAWS Graviton顧客の一社となります。Meta signs agreement with AWS to power agentic AI on Amazon's Graviton chipshttps://www.aboutamazon.com/news/aws/meta-aws-graviton-ai-partnershipIn another wild turn for AI chips, Meta signs deal for millions of Amazon AI CPUs | TechCrunchhttps://tech