瀬戸内地方は気圧の谷や湿った空気の影響で雲が広がり、雨の降っているところがあります。24日夜は岡山県で次第に晴れますが、香川県では曇りでしょう。 25日は高気圧に覆われて、おおむね晴れる見込みです。朝の最低気温は岡山で9度、津山で7度、高松で12度でしょう。24日朝よりも気温が低くなります。日中の最高気温は岡山で23度、津山で24度、高松で22度の予想です。24日よりも3度前後気温が高くなります。一日の気温差が各地