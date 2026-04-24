「エイブルｐｒｅｓｅｎｔｓＳｎｏｗＡｔｈｌｅｔｅｓｏｆｔｈｅＹｅａｒ２０２５―２０２６」表彰式が４月２４日、都内のエイブル本社で行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダルを獲得し、スロープスタイルでも銅メダルを手にした村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が出席し、褒賞金１００万円と純金製のオリジナルメダルが手渡された。司会を務めたスピードスケート