「エイブルｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｓｎｏｗ Ａｔｈｌｅｔｅｓ ｏｆ ｔｈｅ Ｙｅａｒ ２０２５―２０２６」表彰式が４月２４日、都内のエイブル本社で行われ、２月のミラノ・コルティナ五輪スノーボード・ビッグエアで日本女子初の金メダルを獲得し、スロープスタイルでも銅メダルを手にした村瀬心椛（ＴＯＫＩＯインカラミ）が出席し、褒賞金１００万円と純金製のオリジナルメダルが手渡された。

司会を務めたスピードスケートで９８年長野五輪男子５００メートル金メダルの清水宏保氏に、普段からＳＮＳに動画を積極的に投稿していることを振られると、白のスーツで登壇した村瀬は「自分が目指しているスノーボーダーの形が、競技で活躍するだけでなく、スノーボーダーといったら『心椛だよね』と言ってもらえるような発信の仕方を心がけています。自分の好きなスノーボードを動画に上げられればいいなと思います」と話した。

今後に向けて、「今年のＸゲームだったり、Ｗ杯、世界選手権もあるので、自分のペースで、けがなくパフォーマンスを発揮できたらいいなと思っています」と気持ちを引き締めていた。