コカ・コーラ ボトラーズジャパンは4月23日、アンカー・ジャパンおよび神奈川県海老名市と、災害時の対応強化を目的とした「災害時における電源確保のためのポータブル電源の提供に関する協定」を締結した。アンカー・ジャパン製のポータブル電源を避難所などに設置された災害対応型自動販売機の電源として活用し、災害時でも飲料を提供できる体制の強化を図る。今回の協定では、ポータブル電源33台を市内約30カ所の避難所に順次配