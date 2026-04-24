以前から報じられていたMetaの大規模レイオフ計画が実行に移されました。従業員宛に送られた社内メモによると、2026年5月20日から人員削減が始まるとのことです。Meta to cut 10% of jobs, or 8,000 employees, report says | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/04/23/meta-job-cuts-10-percent-8000-employees/Meta will cut 10% of workforce as company pushes deeper into AIhttps://www.cnbc.com/2026/04/23/meta-will-c