Instagramが「Instants」という新しい画像共有アプリをテスト中であると報じられています。このInstantsは共有された写真が24時間で自動的に消滅し、さらに一度しか閲覧できないのがポイントです。Instagram tests a new 'Instants' app for sharing disappearing photos | TechCrunchhttps://techcrunch.com/2026/04/23/instagram-tests-a-new-instants-app-for-sharing-disappearing-photos/洗練され編集されたコンテンツが中心