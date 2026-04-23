『変な地図』（双葉社）が第12回沖縄書店大賞の小説部門の大賞に選出された。 【画像】『変な地図』が第12回沖縄書店大賞を受賞 沖縄の書店員が「いま、いちばん読んでほしい本」を選ぶ文学賞である、第12回沖縄書店大賞の授賞式が20日、沖縄・那覇市のテンブスホールで開催された。数ある作品の中から雨穴『変な地図』が小説部門の大賞に選ばれた。 雨穴は2023年の第9回沖縄書店大賞でも『変な絵』（双葉社）で大