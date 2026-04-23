東京大学大学院の元教授らに高級クラブなどで接待をしたとして贈賄の罪に問われている、一般社団法人の代表理事の男が初公判で「断れば研究を止められ、接待を続けるしかなかった」と起訴内容を認めました。「日本化粧品協会」の代表理事・引地功一被告（52）は東大大学院の元教授・佐藤伸一被告（62）らに共同研究で便宜を図ってもらう見返りに、高級クラブや風俗店で約380万円の接待をしたとして、贈賄の罪に問われています。23