京都府南丹市の山林で市立園部小の安達結希（ゆき）君（１１）の遺体が見つかった事件で、死体遺棄容疑で逮捕された養父の安達優季（ゆうき）容疑者（３７）が、学校から「結希君が登校していない」と知らされる前に、関係先に「子どもがいなくなった」と電話していたことが、捜査関係者への取材でわかった。安達容疑者は京都府警の逮捕前の任意聴取に対し、「首を絞めつけて殺した」という趣旨の供述をしていたといい、府警が