「ヤンキース−エンゼルス」（１３日、ニューヨーク）エンゼルスの菊池雄星投手が先発マウンドに上がり、初回にジャッジに先制２ランを被弾した。二回にも２ランを浴び、これで３戦連続の４失点以上となり、４回途中でＫＯされた。先頭のゴールドシュミットを追い込みながらも４球目が甘く入って左中間を破られる二塁打を浴び、続くジャッジへの初球には捕手のオホッピーも捕れないほど高めに抜ける大暴投に。無死三塁となり