〈「雄星のつらさは、注目された人間にしかわからないもんなんだよ」…愛車のロールス・ロイスに乗る石井一久が後輩に伝えた“意外なメッセージ”とは〉から続く菊池雄星の強靭なメンタルと優しさは、両親の深い愛情によって育まれたものだった。その原点であり、プロ野球選手になることを決意した大きなきっかけがある。【画像】ドラフト指名後の会見で俯きながら「なんとも言えない表情」を見せる若き日の菊池雄星ここでは、