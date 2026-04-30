菊池雄星を襲ったアクシデント【MLB】Wソックス 3ー2 エンゼルス（日本時間30日・シカゴ）早朝3時前に届いた“悲報”にファンの嘆きが溢れた。エンゼルスの菊池雄星投手は29日（日本時間30日）、敵地でのホワイトソックス戦に先発登板。2回まで無失点も3回に突如降板となった。「え、雄星…？」「どうした!?」と悲鳴を上げるファンが目立った。3回のマウンドに上がった菊池がアクシデントに見舞われた。投球練習を行った際、違