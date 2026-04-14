史上初！日本人投手3連続今年もメジャーリーグが始まった。ワイドショーでは連日のようにドジャースの活躍が報じられているが、今シーズンに世界最高峰の舞台で鎬(しのぎ)を削る侍は13人いる。そこでFRIDAYは、野球解説者の藪恵壹氏、メジャー評論家の友成那智氏、そして現地で取材を続ける複数の記者らが下した評価をもとに、８段階の「期待度ランキング」を作成。写真とともに、日本人メジャーリーガーの2026年シーズンを展望し