本拠地でのパドレス戦に登板【MLB】パドレス 4ー1 エンゼルス（日本時間19日・アナハイム）日本人ファンも思わず息をのんだ。エンゼルスの菊池雄星投手が18日（日本時間19日）、本拠地で行われたパドレス戦に先発登板。6回4安打無失点と好投したが、5回には相手打者の顔付近に死球を与え、ファンからは「あーーーー」「これはヤバイ」と、悲鳴に似た声が次々と上がった。5回2死二塁のピンチで菊池が投じた4球目だった。96.5マ