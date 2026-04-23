ブルージェイズの球団公式インスタグラムが22日（日本時間23日）に更新され、岡本和真内野手（29）とエンゼルス・菊池雄星投手（34）の2ショット写真などを公開した。ブルージェイズとエンゼルスは20日（同21日）からこの日までエンゼルスタジアムで3連戦を行っていた。球団の公式インスタグラムは「和真と雄星：侍ジャパンのチームメートの再会！」と日本語で記し、2人の2ショット写真の他、2人が握手、ハグを交わして談笑