左肩の炎症のためIL入りしているエンゼルスの菊池雄星投手（34）が手術を行うことなく、今後3〜4週間のノースロー調整で、復帰に向けてのリハビリを進めていくことが分かった。5日（日本時間6日）、米各メディアが報じた。同投手は4月29日（同30日）のホワイトソックス戦に先発したが、左肩の張りを訴え、3回に入る前の投球練習で1球投げた後、ベンチ裏に下がり、そのまま降板。1日（同2日）に同箇所のMRI検査を受けた。米ス