ワールド・ベースボール・クラシック2026（WBC）で、連覇を狙っていた野球日本代表「侍ジャパン」。結果はベスト8で敗れ、6大会連続のベスト4入りも逃した。残念な結果で終わった日本代表に対して、あるメジャーリーガーが日本代表に“提言”を行ったが、ネット上では賛否両論が飛び交っている。【写真】奥様会でも前列をキープ！ 菊池雄星が一目惚れした元フリーアナ「まずメジャーリーガーを増やさないと」3月24日（日本時間