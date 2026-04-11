大阪の集合住宅で殺害された母娘は、刺し傷などが10か所以上あったということです。大阪府和泉市にある池では多くの捜査員が集まり、凶器などを捜索していました。集合住宅で村上和子さんと娘の裕加さんが殺害された事件で、事件当日の状況が徐々に明らかになってきました。2人は8日未明に何者かに襲われたとみられ、発見されたとき、パジャマ姿だったことが新たにわかりました。首や頭、背中などに刺し傷などが10か所以上あったと