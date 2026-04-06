2026年4月5日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。自身が手がけた新商品について語る配信を行った。 （関連：【画像あり】「穴場です」ヒカキン監修『みそきん』池袋店の店内） ヒカキンは、3月28日から謎の無言ライブ配信を配信。ひたすら波の映像が流れ続けるという意味深な生配信をしており、ファンのあいだで反響やさまざまな憶測を呼んでいた。 その後、4月5日正午に麦茶ブランド「ONICHA」を立ち上げること