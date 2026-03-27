広島県東広島市西条の郷土料理「美酒鍋」とは「ほうとう」や「津ぎょうざ」など、学校給食にも提供される日本各地の郷土料理。酒造りが盛んな広島県東広島市西条では、「美酒鍋」（びしゅなべ）と呼ばれる鍋料理が子どもから大人まで親しまれています。“おいしい酒の鍋”と書く美酒鍋は、いったいどのような鍋なのでしょう？【画像】想像してたんとチョット違う…！？これが“美酒鍋”です！利き酒に影響しない「蔵人のまかない」