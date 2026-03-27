広島県東広島市西条の郷土料理「美酒鍋」とは

「ほうとう」や「津ぎょうざ」など、学校給食にも提供される日本各地の郷土料理。酒造りが盛んな広島県東広島市西条では、「美酒鍋」（びしゅなべ）と呼ばれる鍋料理が子どもから大人まで親しまれています。“おいしい酒の鍋”と書く美酒鍋は、いったいどのような鍋なのでしょう？

【画像】想像してたんとチョット違う…！？これが“美酒鍋”です！

利き酒に影響しない「蔵人のまかない」がルーツ

広島県東広島市西条の郷土料理「美酒鍋」は、鶏肉・砂ずり・豚肉・野菜などを、塩・こしょう・日本酒で味付けした、あっさり味の鍋料理。酒造りの合間に食べるまかない料理として考案されたと言われており、職人が酒の品質を確かめる“利き酒”に影響しないよう、あえて味付けもシンプルに工夫されています。

味付けに日本酒を使う上に料理名も美酒鍋とインパクト抜群ですが、加熱によってアルコールは飛んでしまうので、子どもが食べても問題ありません。そのため、美酒鍋は東広島市の学校給食メニューとしても提供されています。

語源は「美酒」ではなく「びしょぬれ」だった？

美酒鍋という料理名は、水仕事で仕事着をびしょぬれにして働く蔵人を「びしょ」と呼んでいたのが語源。びしょがまかないに食べることから「びしょ鍋」と呼ばれるようになり、近年になって「美酒」の漢字があてられました。

高級酒はNG！？ 自宅でも簡単に作れる絶品鍋

美酒鍋は、東広島市にある西条駅周辺の飲食店で年中問わず提供されています。しかし、シンプルな味付けなので、手元に余っている日本酒があれば自宅でも簡単に調理可能。また、使用する日本酒は大吟醸や吟醸酒のように香り豊かな高級酒ではなく、スーパーで手軽に購入できる本醸造酒や普通酒を使用したほうがおいしくできる点もポイントです。

日本酒によって素材の味が凝縮された、野菜たっぷりの美酒鍋。お酒好きな人はもちろん、そうでない人も、ぜひ一度ご自宅で味わってみてはいかがでしょうか。