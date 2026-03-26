東洋水産が3月26日、「赤いきつねうどん」や「緑のたぬき天そば」など、一部の即席カップ麺、即席ワンタンを2026年7月納品分から値上げすると発表し、SNSで話題となっています。【画像】「えっ…赤いきつねだけじゃない？」これが7月から値上げされる東洋水産の「カップ麺」です！同社は公式サイトで、値上げの理由について「原材料費の高騰に加え、包材費の上昇、さらには物流費・燃料費等の上昇」を挙げ、「自助努力だけで