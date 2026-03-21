タレントの重盛さと美（37）が21日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜後3・00）に出演。24年に自費出版した自身写真集について語った。重盛は自費出版に至った経緯について、所属事務所社長に活動20周年記念の写真集を出したいと直談判するも「“絶対売れないからダメ”って。“作りたいなら自分でお金払って、売り上げも自分でもらったら？”って言われたから、やる気出して」と説明。「ハードカバーで何千万かかけ