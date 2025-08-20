8月17日（日）の『有吉クイズ』では、出演者10名が完全匿名でLINEグループを作成してさまざまな質問に正直に回答し、「YES」と答えた人数でビンゴ達成を目指す「芸能人グループLINEビンゴ」の後編が放送された。そのなかで、「スタッフの方とSしたことがある？」という質問に10人中2人が「YES」と回答。生々しい告白に、出演者たちも驚きと興奮を隠せない様子だった。【映像】このなかに「スタッフと“S”したことがある」人が…有