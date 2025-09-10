アーティスト「KUROMI」のメジャーデビュー曲第2弾となる『KUROMI（ハート）Profile』のMVが公開&9月10日（水）より配信開始された。☆アーティストとしてのKUROMIの姿を楽しめるMVカットをチェック！（写真9点）＞＞＞今年20周年を迎えたサンリオの人気キャラクター「クロミ」が、アーティスト「KUROMI」として10月にTOYS FACTORYよりメジャーデビューするのに先駆け、第2弾楽曲『KUROMI（ハート）Profile』のミュージックビ