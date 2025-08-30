ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「芸能界辞めろ！」重盛さと美、超大物MCから激怒された過去を告白 重盛さと美 明石家さんま 島田紳助 エンタメ・芸能ニュース 東スポWEB 「芸能界辞めろ！」重盛さと美、超大物MCから激怒された過去を告白 2025年8月30日 18時45分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 重盛さと美が30日の番組で、超大物MCから激怒された過去を明かした 「『芸能界向いてないから辞めろ！』みたいなことを言われた」と告白 「バラエティーの基礎が分かってへん」などと言われたことも振り返った 記事を読む おすすめ記事 生田斗真、一橋治済演じる緊張感 「皆が積み上げたドミノを倒す、空振りしちゃいけない…」の絶妙例え 2025年8月30日 14時48分 貴島明日香、初ドライブ姿を公開し「横顔ちょーきれい」「運転姿かっこいー」 “煽られた”エピソードも告白 2025年8月30日 14時30分 関智一、『ドラえもん』スネ夫になりきるため「部屋を一個借りた」徹底した役作りにスタジオ衝撃 2025年8月29日 18時30分 ロバート馬場「味噌をペットだと思っている」 馬場流の味噌の使い方を明かす 今夜の『さんま御殿』 2025年8月26日 6時0分 大谷翔平「カーブとスプリットを投げ切れれば自信が持てる」二刀流フル稼働へ解禁した2球種 2025年8月28日 17時30分