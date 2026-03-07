6日にNetflixで放送された『ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド 日本−チャイニーズ・タイペイ』のポストゲームショーに原辰徳氏が出演し、侍ジャパン大谷翔平（ドジャース）について言及した。原氏は「初打席の初球のヒットももちろんですけど、やっぱりホームラン。満塁、なんか我々の想像している以上のことをやってくれる」と興奮気味に話した。侍ジャパンでチームメイトの源田壮亮（西武）も、「