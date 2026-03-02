Claudeを開発するAnthropicと国防総省の交渉が決裂したことを受け、ドナルド・トランプ大統領は連邦政府機関に対してAnthropicをサプライチェーンリスクに指定し技術使用の停止を指示しました。その直後、OpenAIが国防総省の機密ネットワークにおいて高度なAIシステムを展開する合意に達したことを発表しました。Our agreement with the Department of War | OpenAIhttps://openai.com/index/our-agreement-with-the-department-of