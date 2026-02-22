２２日午前３時５分頃、千葉県睦沢町岩井の木造２階民家が燃えていると、住人から１１９番があった。県警茂原署の発表によると、この家に住む家族６人のうち、小学３年と１年の女児と、女児らの祖母（６５）と連絡が取れておらず、焼け跡から年齢や性別がわからない３人の遺体が見つかった。祖父と母は病院に運ばれたほか、父は外出中でけがはなかった。同署が出火原因を調べるとともに、遺体の身元の特定を進めている。