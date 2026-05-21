血管炎治療薬「タブネオス」を服用後に20人の死亡が報告されたことを巡り、製造販売するキッセイ薬品工業は21日、重い肝機能障害への注意を呼びかける安全性速報（ブルーレター）を出した。使用時の注意も改訂した。