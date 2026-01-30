中道改革連合から衆院選に立候補している米山隆一氏が2026年1月30日にXを更新。29日にボランティアスタッフが本人のアカウントで誤投稿を行った騒動をめぐり、釈明を続けている。スタッフがXユーザーに「視野狭いな」発言？事の発端となったのは、米山氏が28日にXで街頭演説前に除雪作業として、米山氏とスタッフが路肩に積まれた雪を崩して道路上に投げ入れる動画を公開し、批判が出たこと。その後、29日になって米山氏の公式Xは