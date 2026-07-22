ChatGPT
『ChatGPT』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月7日
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ChatGPTの無料ユーザーがGPT-5.6 Lunaを制限なく使えるようになった
GPT-5.6 Lunaへ変更され、無料ユーザーが使用量無制限で利用できるようになった
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月6日
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MacBook Neoが初めてのパソコンとして学生に選ばれ始めている理由
iPhoneと同チップ搭載で連携が充実し、学生の初めての1台に最適とのこと
GetNavi web
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英語不要・スキル不要で外貨を稼ぐ、円安時代の副業術を専門家が解説
日刊SPA!
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TIME誌が人間とAIクローラーに異なるページを配信、AI向けには広告も挿入
AI向けページにはMarkdown形式の本文に加え、広告主情報が埋め込まれているとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
2026年8月4日
2026年8月1日
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田中みな実、AIに頼る現代人に危機感「自分の都合のいいようにお話しを…」
田中は「AIに都合よく頼る人は人とのコミュニケーションが苦手になる」と危惧
スポニチアネックス
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筧美和子、妊娠中に落ち込んだときは「ChatGPTにすごいぶちまけてました」
マタニティブルーの際にChatGPTに悩みをぶちまけていたと告白し話題に
マイナビニュース
2026年7月31日
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鈴木紗理奈が最近本気のケンカをする相手「モラハラで訴えられるかも」
ChatGPTを「チャッピー」と呼び、本気でケンカすることもあるという
スポニチアネックス
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AIが作りAIが視聴するショート動画、奇妙なサイクルが広がりつつある
FRIDAYデジタル
2026年7月29日
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AnthropicのAI「Claude」の会話内容がGoogle検索で大量に発見される
患者の医療記録や子どもの個人情報、企業の非公開文書も含まれるとのこと
GIGAZINE（ギガジン）
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OpenAIの破綻がAI相場の前提を一気に書き換えるリスクとは
OpenAIの信用低下がAI相場全体の前提を書き換えるリスクがあるという
ダイヤモンド・オンライン
2026年7月28日
2026年7月26日
2026年7月25日
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キュウリの断面に亡き愛猫の顔を見つけ、猫に仕上げたら6万いいね
亡き愛猫を思い出し、耳とヒゲを加えて「キュウリ猫」を完成させたという
まいどなニュース
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アンソロピックのClaude Opus 5が全AIモデルで最高スコアを獲得
「Claude Opus 5」は全AIモデル中ベンチマーク1位を獲得したという
livedoor ECHOES
2026年7月24日
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ChatGPTが医療記録や運動データを参照し健康相談に対応
検査結果・診察履歴・睡眠データを参照し、個人の健康状態に合わせた回答を生成できる
GIGAZINE（ギガジン）
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iOS 27パブリックベータ版でSiri AIと写真機能の進化を先行体験
新名称「Siri AI」はスケジュールや写真など端末内データと連携して回答する
ケータイ Watch