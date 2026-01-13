大分県内の11月の有効求人倍率は1.21倍で、前の月を下回り2か月連続で下落しました。 大分労働局によりますと、去年11月の有効求人倍率は1.21倍でした。これは前の月を0.01ポイント下回り、2か月連続で下落しました。 ハローワーク別にみると最も高いのが大分で1.44倍、次いで、佐伯・日田となっています。新規求人数は6858人で、前の年に比べて16.3パーセント減少しました。 業種別では「生活関連サー