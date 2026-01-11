全日本高校女子サッカー選手権の決勝が11日兵庫で行われ、大分県代表の柳ヶ浦は鹿児島県代表の神村学園に1-0で勝ち、悲願の初優勝を果たしました。 6大会連続10回目の出場で初の決勝の舞台に立った柳ヶ浦。 去年の準優勝で今大会24得点の神村学園と対戦しました。 前半43分、柳ヶ浦はコーナーキックから2年生フォワードの村上が前に飛び出し、頭で流し込んで鮮やかなゴール。 先制して1－