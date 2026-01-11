12日の成人の日を前に、大分県内16市町村で二十歳を祝う式典が11日開催され、出席者が気持ちを新たにしました。 今年度、県内では昨年度より34人多い1万386人が20歳の節目を迎えます。 大分市で11日行われた「20歳のつどい」には約3800人が出席しました。 式典では足立信也市長が「これまで歩んできた道のりを思い出して、さらに自らに期待して、立派な人に成長してほしい」とお祝いの言葉を贈りました。 会場には振袖やス