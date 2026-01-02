今日2日(金)の午後7時20分頃、東京で初雪を観測しました。平年より1日早く、昨年より14日遅い初雪です。明日3日(土)にかけて関東では雪が降り、東京都心など平地でも積雪となる所がありそうです。山沿いでは大雪に注意が必要です。3日(土)の朝にかけて路面の凍結に十分な注意が必要です。東京で初雪平年より1日早い23区でもうっすら積雪関東は上空に強い寒気を伴った気圧の谷の影響で、山沿いは昼頃から雪の降っている所があり