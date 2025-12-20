◇第94回全日本フィギュアスケート選手権大会(20日、代々木第一体育館)フィギュアスケートの全日本選手権大会が19日始まり、2日目には男子のフリースケーティングが行われました。先日行われたグランプリファイナルでは銅メダルに輝いた佐藤選手。全日本フィギュアのショートプログラムでは回転不足のミスが絡み5位発進となりました。ミラノ・コルティナ五輪に出場できるのは3枠。これをかけて挽回のフリープログラムに臨みます。