三笘薫（ゲッティ＝共同）【ロンドン共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグ、ブライトンのヒュルツェラー監督は14日、左脚を負傷した三笘薫について「日本（代表チーム）と連絡を取り合っている。ともに決断を下す必要がある」と述べた。地元メディアが伝えた。プレミアリーグの今季残り2試合は欠場する。三笘は9日のウルバーハンプトン戦で負傷交代した。日本サッカー協会は15日にワールドカップ（W杯）北中米3カ国大