５月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー26人が発表された。左足首の怪我を負い、一時は出場が危ぶまれていた遠藤航リバプール）は、まだ実戦復帰をしていないにもかかわらず、メンバー入りを果たした。森保一監督は記者会見で、「遠藤に関しては手術をして、そこからリハビリをしている状態で、ボールも触りながらですけど、コンディションとしては個人で上げられる部分で、かつ試合で必要なデータからも