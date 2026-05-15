チャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンに所属するMF松木玖生は、今シーズン途中から出場機会を増やし、主に右サイドハーフで奮闘。チームの後半戦の快進撃に寄与した。一気に４位まで順位を上げて昇格プレーオフに回ったセインツは、準決勝でミドルスブラを撃破。５月23日にウェンブリーで行われる決勝で、平河悠がレンタル中のハルに勝利すれば、１年でのプレミア復帰が決定する。その中で準レギュラーと