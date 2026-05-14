およそ9年ぶりに中国を訪れているアメリカのトランプ大統領は14日夜、習近平国家主席が主催する晩さん会のスピーチで、習主席を今年9月にホワイトハウスへ招待することを明らかにしました。北京で開かれた晩さん会は日本時間の14日午後7時すぎから始まり、冒頭の挨拶で習主席は「両国民はいずれも偉大で互いに高め合い、世界に恩恵をもたらすことができる」「我々は敵ではなくパートナーとなるべきである」と呼びかけました。この