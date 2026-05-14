『コララインとボタンの魔女』（2009）『KUBO／クボ 二本の弦の秘密』（2016）などで知られるストップモーション・アニメーション・スタジオ、LAIKAの新作映画『Wildwood（原題）』より、米国版ティザー予告編が公開された。 本作は、米バンド「ザ・ディセンバリスツ」のフロントマンとしても知られるコリン・メロイが文、カーソン・エリスが絵を手がけた小説『Wildwood』を原作とするファンタジ&#12540