赤城乳業は、アイスバー「ガリガリ君」を無料配布するサンプリングイベントを、2026年5月16日と17日に駒沢オリンピック公園（東京都世田谷区）で実施します。愛知、神奈川、大阪のららぽーとなどで巡回開催最高気温を更新したほか、熱中症搬送者が10万人を超えるなど「異常気象」とも呼ばれた昨年夏。暑さを乗り切る手段として「プレクーリング」という考え方が新たに注目を集めています。あらかじめ体温を下げておくことで、作業