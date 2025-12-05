日銀が５日公表した午後５時時点の外国為替市況は１ドル＝１５４円６２～６３銭と前営業日比６２銭のドル安・円高。ユーロは対円で１ユーロ＝１８０円３４～３８銭と同７５銭のユーロ安・円高。対ドルでは１ユーロ＝１．１６６３～６４ドルと同０．０００２ドルのユーロ安・ドル高だった。 出所：MINKABU PRESS