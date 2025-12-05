ココナラがこの日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表した。上限を３０万株（自己株式を除く発行済み株数の１．３３％）、または１億円としており、取得期間は１２月８日から来年２月２８日まで。株主価値向上に向けた包括的かつ継続的な株主還元策の一環として実施する。 出所：MINKABU PRESS