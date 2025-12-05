５日の債券市場で、先物中心限月１２月限は続落した。日銀が１８～１９日に開く金融政策決定会合で利上げに踏み切った後も、利上げ路線を継続するシナリオが意識され、円債相場の重荷となった。 米ブルームバーグ通信は５日、日銀は「内外の経済・物価や市場に大きな変化がない限り、今月の金融政策決定会合で政策金利を０．７５％に引き上げる公算が大きい」と報じた。更に、「その後も利上げ継続姿勢を