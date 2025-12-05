イー・ギャランティが反発。地銀を中心に投資するありあけキャピタル（東京都中央区）の保有割合が上昇したことが判明した。４日取引終了後に提出された変更報告書によると、ありあけキャピタルの保有割合は９．４４％から９．７５％に上昇した。報告義務発生日は１１月２７日。保有目的は「純投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」としている。 出所：MINKABU PRESS