ＫＯＺＯホールディングスが上げ幅を拡大している。午後１時ごろに発表した１１月度の月次売上高（速報値）で、小僧寿しの直営既存店売上高が前年同月比５．８％増と９カ月ぶりに前年実績を上回ったことが好感されている。また、メキシカンファストフードのＴａｃｏＢｅｌｌの直営既存店売上高は同２５．７％増と好調を持続した。 出所：MINKABU PRESS